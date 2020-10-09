Агентство
по трудоустройству в Европе
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Недавние вакансии:

Разборщик мяса , г. Пелплин

19:11 15.12.2020

Pelplin, POMORSKIE Договор поручения Производство 7 Количество мест Трудоустроим по визе/ биометрии, сделаем приглашение для открытия визы Ставка: 15,00 PLN Netto за час работы; 19,00 PLN Netto за час работы для специалиста; График: Пн-Пт. Работа в 1 смену 6:00-15:30 (200-210

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Обработка кишечного сырья, г. Члухув

01:53 15.12.2020

Człuchów, POMORSKIE Договор поручения Производство 1 Количество мест Cтавка: 13 злотых в час чистыми; 14 злотых в час чистыми после 1-го месяца работы; 15 злотых в час чистыми после 2-х месяцев работы; График: 1 смена по 8-12 часов Пн-Пт, иногда Сб 07:00/08:00 – 17:00/18:00; 2 перерыва по

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Работник склада DPD, г. Кошалин

01:53 14.12.2020

Koszalin, ZACHODNIOPOMORSKIE Договор поручения Склад 1 Количество мест Ставка:  14,35 злотых в час чистыми; График: 2 смены Пн-Пт +Сб (4:00-10:00, 14:00-19:30); Есть оплачиваемый перерыв 30 минут и 3 перерыва по 5 минут; 190-200 часов работы в месяц, есть сверхурочные часы; Обязанности: 1 смена —

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Разнорабочий на продукции пластиковых окон, г. Жгув

01:52 14.12.2020

Rzgów, ŁÓDZKIE Договор поручения Производство 3 Количество мест Трудоустроим по визе/ биометрии, сделаем приглашение для открытия визы Cтавка: 15,15 злотых в час чистыми; 17,65 злотых в час чистыми со своим жильём; График: 3 смены по 10 часов Пн-Пт обязательные дни, 6-14; 14-22; 22-6; 200 часов

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Работник склада DPD, г. Варшава

01:52 14.12.2020

Warszawa, MAZOWIECKIE Договор поручения Склад 4 Количество мест Ставка:  15,87 злотых в час чистыми; График: 3 смены Пн-Пт (4:00-12:00, 15:00-22:00, 23:00-6:00); Есть оплачиваемый перерыв 30 минут и 3 перерыва по 5 минут; 190-200 часов работы в месяц; Обязанности: 1 смена — ручная разгрузка

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Чем привлекательна работа в Европе для украинцев

Глобализация различных мировых процессов привела к открытию границ между странами настолько, насколько это возможно при соблюдении основных требований безопасности.

Так граждане Украины недавно получили возможность посещать страны Европы по безвизовому режиму. Ранее наши сограждане могли посещать страны ЕС только по визам — туристическим, трудовым.

С дня начала безвизового режима многие наши земляки успели посетить европейские страны как туристы, как наемные сезонные рабочие, сотрудники различных иностранных компаний. 

Работа в Европе всегда была привлекательна для работников различных сфер. Однако если ранее “на заработки” ездили больше чернорабочие и часто нелегально, то за последнее время все больше наших сограждан могут получить работу официально, причем с перспективой получить вид на жительство, а при соблюдении определенных условий и законов страны-резидента — полноценное гражданство. Лидирующим странами для получения официальной работы в Европе являются Польша, Германия, Чехия, Словакия, Литва, Израиль, Болгария. Помимо готовых специалистов работу в этих странах могут получить и студенты-стажеры. Часто после таких стажировок способные молодые люди получают предложения заключить контракт на постоянную работу.

Главные преимущества и недостатки работы в Европе
для соискателей из Украины

Перед тем, как принять решение о том, чтобы искать работу за границей, важно быть готовыми к такому шагу.

Помимо заманчивых перспектив получения высокой заработной платы следует также помнить о том, что любая смена обстановки это стресс для человека.

Поэтому первоочередная задача перед соискателем — моральная подготовка, изучение всех перспектив. Причем как положительные, так и отрицательные стороны.

Высокая заработная плата

Возможность карьерного роста, новые знакомства

Благоприятная среда для изучения иностранного языка или практики

Изучение новой культуры, традиций и обычаев

Возможность путешествовать, посмотреть мир

В некоторых странах стоимость жилья и продуктов питания дороже, чем на родине

На первых порах работа может быть неквалифицированной

Языковой барьер

Другой климат, обычаи, традиции. Может быть ностальгия за домом

Психологический барьер, сложности при смене места жительства

Обратившись по вопросу трудоустройства к кадровому агентству Work Level Up вы можете рассчитывать на получение полной информации о работе, о всех выгодах и возможных трудностях, с которыми возможно придется столкнуться.

Мы считаем, что лучше быть осведомленным заранее о всех плюсах и минусах, чтобы при случае возникновения трудностей иметь возможность их решить без убытков для себя. 

ТОП самых востребованных специальностей по странам Европы

Агентство по трудоустройству Work Level Up регулярно помогает нашим соотечественникам из Украины найти высокооплачиваемую работу за рубежом. Выбор страны для трудоустройства зависит от многих факторов, в том числе и от наличия у вас необходимых знаний и умений, которые могут требоваться от соискателя.

Специальность

Страны

Медицинский персонал

Большинство Европейских стран, Англия

Работники туристической индустрии

Страны с хорошо развитым туризмом — Греция, Испания, Италия

Сезонные рабочие/ сельское хозяйство

Чехия, Польша, Великобритания

Няни, сиделки, домработницы

Германия, Франция, Испания

Программисты 

Грамотные специалисты этой отрасли ценятся во всех странах, поскольку сфера ИТ — наиболее динамично развивающаяся во всем мире

Такие профессии как дальнобойщики, водители, электрики, специалисты по драгоценным камням, слесари и т.д. нужны всегда и везде.

Перед тем, как выбрать страну, стоит трезво оценить свои способности. Чем выше ваша квалификация, шире способности и лучше умения, тем скорее вы сможете найти работу.

Более квалифицированный работник скорее получит работу с хорошей заработной платой и комфортными условиями труда.

Тщательная подготовка к трудоустройству за границей является одним из залогов успешного получения работы

Агентство по трудоустройству в Европе worklevelup берет на себя обязанность помочь соискателям в подготовке к прохождению всех этапов по устройству на работу. Обратившись в наше агентство, вы получите исчерпывающую консультацию по всем вопросам, связанным с работой за границей. Что мы рекомендуем сделать каждому соискателю для того, чтобы скорее найти работу своей мечты, или такую, которая будет устраивать вас в плане заработной платы и условий труда:

  • Определитесь чем вы хотите заниматься за границей. Составьте для себя список своих возможностей, способностей, умений. Проанализируйте список, если нужно подтянуть какие-то навыки, то следует это сделать;
  • Выберите страну, которая кажется вам наиболее привлекательной для жизни. Через интернет, другие источники тщательно изучите найденную информацию о стране вашего будущего проживания. Часто менталитет, традиции, обычаи даже соседних стран могут отличаться, стоит об этом знать, чтобы избежать конфликтных ситуаций с местным населением;
  • Составьте резюме. Как показывает опыт, грамотно составленное резюме — один из аспектов успеха;
  • Иностранный язык. Сейчас существует огромное количество возможностей как пройти языковые курсы, так и изучить иностранный язык самостоятельно.

Это минимум, по которому стоит подготовиться, перед тем как отправляться на работу в другую страну. Все эти пункты вы можете выполнить самостоятельно, без посторонней помощи. В остальном сотрудники агентства worklevelup окажут вам всевозможную помощь и содействие.

Основные этапы трудоустройства в странах Европы

Официальное трудоустройство в Европе  worklevelup проводит в несколько этапов. 

Этап  Содержание
Этап 1 Предоставление консультации соискателю. Отвечаем на все ваши вопросы о вакансиях, условиях проживания, работодателе
Этап 2 Для регистрации в нашей базе данных нужно заполнить анкету — онлайн, или выслать заполненный формуляр нам на почту
Этап 3 На основе предоставленных вами данным наши сотрудники подбирают подходящие вакансии. Обсуждаем с вами все детали предложения о работе, включительно со сроками выезда и начала работы
Этап 4 Собираем и проверяем всю необходимую для выезда и трудоустройства документацию
Этап 5 Собеседование с работодателем онлайн или с его представителем в Украине. Если получено одобрение работодателем вашей кандидатуры приступаем к следующему этапу
Этап 6 Оформляем разрешение на работу и другие документы
Этап 7 Непосредственно выезд, встреча, поселение. Жилье для соискателя готовится заранее
Этап 8 Вам нужно пройти обязательный медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, получить рабочую одежду
Этап 9 На следующем этапе происходит подписание трудового договора с работодателем
Этап 10 Получение инструкций от представителя работодателя, первый рабочий день
После прохождения всех этапов вы считаетесь полноценным сотрудником компании-работодателя. Официальное трудоустройство — гарантия того ,что у вас будет достойная заработная плата и хорошие условия на рабочем месте.

Документы, необходимые для трудоустройства за границей

Поскольку мы занимаемся исключительно официальным трудоустройством наших соотечественников, то для легального получения работы потребуется обязательный пакет документов. На этапе предоставления документов агентству по трудоустройству соискателю понадобиться собрать пакет документов, который состоит из:
  • Гражданского паспорта;
  • идентификационного кода (ИНН);
  • Фотографии размером  3,5х4,5;
  • Диплома или свидетельства об образовании;
  • Трудовой книжки или справки с места работы за последние 2 года.
Этот перечень документов необходим чтобы начать оформление рабочей визы. Если какой-либо документ отсутствует, стоит по данному вопросу проконсультироваться с представителями агентства. Уверены, что вместе мы найдем выход их сложившейся ситуации. Непосредственно для выезда на работу в другую страну вам понадобиться загранпаспорт и рабочая виза. Введение безвизового режима не дает права гражданам Украины работать нелегально, поэтому наличие рабочей визы — обязательное условие для официального трудоустройства. Официальное трудоустройство займет больше времени, однако это выгоднее, надежнее и безопаснее для всех сторон будущих трудовых отношений.

Требования к документам, которые оформляются при официальном трудоустройстве за границу

Для получения официальной работы работы в Европе необходимо наличие пакета документов, о котором мы упоминали выше. Это тот необходимый минимум, который понадобится каждому соискателю на получение рабочей визы. Также может потребоваться заверенное печатью приглашение от работодателя, которое содержит помимо прочей информации точные реквизиты компании. Должность, которая указана в приглашении, не может быть изменена после прибытия сотрудника на место работы. Кроме основного пакета документов, могут понадобиться дополнительно: 

  • Справка о несудимости; 
  • Резюме соискателя; 
  • Справка о состоянии здоровья/медицинская страховка;
  • Рекомендации с предыдущего места работы.
 

Все документы должны быть составлены грамотно, без ошибок, на языке той страны, где соискатель планирует осуществлять трудовую деятельность. Если вам потребуется помощь переводчика, то агентство по трудоустройству в европе worklevelup легко может вам помочь. Бывают случаи, когда некоторым категориям работников упрощается процедура выдачи рабочей визы. Например, в случаях приглашения на работу специалистов редких профессий.

Работа в Европе с гарантией без посредников: с чего начать поиск

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Получить возможность трудоустроиться в одной из стран Европы можно несколькими способами.

Например: 

  • Посещать сайты работодателей, просматривать раздел вакансий;
  • При наличии за границей знакомых, друзей или родственников, можно искать вакансии через них.
 

В любом случае, нужно знание иностранного языка.  Если такового нет, то работа в Европе с гарантией без посредников может быть найдена через специальные агентства, лучшим из которых по праву считается Work Level Up.

Поиск подходящей вам вакансии может осуществляться в трех направлениях:

  • Исходя из выбранной соискателем специальности;
  • Исходя из желаемого размера заработной платы, при необходимости не бояться изменить специальность, освоить новую профессию; 
  • Исходя из выбранной страны, в которой планируете осуществлять трудовую деятельность, жить.
 

Какой вариант вы бы не выбрали, мы готовы помочь с поисками. Мы не берем оплату за нашу работу с тех, кто ищет работу. Поскольку агентство получает вознаграждение от работодателя, то мы заинтересованы в том, чтобы вы получили работу, а зарубежная компания — квалифицированного работника. Для этого мы помогаем соискателям на всех этапах — от поиска вакансии до переезда в другую страну.

Какие профессии наиболее востребованы в Европе

Экономики всех стран мира связаны между собой. Миграция трудовых ресурсов во все времена была развита. Сейчас этот процесс получил юридическое подкрепление, что позволяет соискателям из Украины работать в других странах на законных основаниях. Официальное оформление иностранных сотрудников важно, чтобы в случае несчастного случая они могли получить помощь, при болезни — оплачиваемый больничный и т.д. Такая социальная защищенность важна в развитых, цивилизованных странах, какой Украина и является. Защитить наших соотечественников от плохих условий труда, мошенников и недобросовестных работодателей — обязанность, которую берут на себя ответственные агентства по трудоустройству. 

Среди наиболее востребованных профессий на который есть спрос в настоящее время: 

  • Профессии сельскохозяйственной направленности. Это агрономы, животноводы, механизаторы. А также люди, которые собирают урожай фруктов и овощей; 
  • Водители, дальнобойщики; 
  • Строители; 
  • Персонал для сферы обслуживания — официанты, горничные, няни, сиделки; 
  • Технический персонал
  • Прочие.
 

Сложно перечислить все профессии, которые пользуются популярностью за рубежом. Лучше по данному вопросу обратиться с помощью телефонного звонка к менеджерам агентства, которые смогут предоставить исчерпывающую консультацию по данному вопросу.

Семь причин обратиться в агентство по трудоустройству в Европе worklevelup

В поисках подходящей вакансии для трудоустройства за границей нужно быть внимательными, чтобы не попасть на мошенников. О том, как их распознать — несколько советов от опытных специалистов в области трудоустройства и юристов мы описали чуть выше. Почему же стоит обратиться в агентство по трудоустройству в Европе worklevelup, чем мы лучше других: 

  1. Соискатель получает бесплатные рабочие приглашения. Мы сотрудничаем с проверенными зарубежными работодателями. Вам не нужно вносить оплату за возможность пройти собеседование; 
  2. Гарантированная оплата вашего труда. Поскольку все трудоустройство оформляется официально, то и заработная плата платится вам официально. За границей очень ответственно относятся к правам наемных сотрудников и рабочих;
  3. Многолетний опыт работы, большое количество трудоустроенных украинцев, все это говорит о том, что мы выполняем свою работу со всей ответственностью; 
  4. Наличие государственной лицензии на осуществление подобного рода деятельности;
  5. Наши зарубежные представительства помогают наемным рабочим с Украины обустроиться за границей, найти жилье, адаптироваться на новом месте жительства;
  6. При необходимости помогаем с оформлением необходимой документации, предоставляем услуги переводчика; 
  7. Мы заинтересованы в том, чтобы вы удачно прошли собеседование и получили хорошее место в интересующей вас компании. 

На всех этапах подготовки, переезда, непосредственно начала работы наши сотрудники предоставляют соискателям качественное информационное сопровождение и поддержку. Если вы решили, что ваше место для построения карьеры за границей, мы можем помочь сделать ваш путь в мечте чуть легче и приятнее.

Агентство по трудоустройству уже помогло многим студентам получить опыт работы за рубежом

Современная молодежь намного меньше привязана к одному постоянному месту жительства. Молодые украинцы и украинки легки на подъем, с удовольствием путешествуют и легче адаптируются в новых условиях жизни. Агентство по трудоустройству Work Level Up имеет большой опыт работы с молодыми людьми из Украины, которые прошли стажировку, собеседования, успешно работают и строят карьеру за границей. Это либо наши сограждане, которые учатся в иностранных вузах и параллельно трудятся, чтобы обеспечить себе проживание. Либо молодые люди, которые устраиваются за границу на сезонную работу. Преимущественно для второй категории предоставляется возможность работы в странах с развитым туризмом, где в сезон возникает огромный спрос на квалифицированный персонал в сфере обслуживания: официанты, аниматоры, бармены, горничные и т.п. Также без особого труда можно устроиться на сезонную работу по сбору овощей и фруктов. В интернете и даже на автобусных остановках в сезон можно встретить много объявлений от посредников о таких вакансиях. Стоит ли им доверять — спорный вопрос. Велик шанс, что вам обещают хорошую работу, высокую заработную плату и потребуют предоплату “за услуги”, а после этого представители таких агентств просто исчезнут с вашим деньгами. Во избежание таких неприятностей лучше обращаться за помощью к проверенным агентствам, таким как Work Level Up.

Чем официальное трудоустройство в Европе worklevelup выгоднее неофициального

Если вы спросите, почему нельзя просто поехать в другую страну и наняться нам на работу без разрешения от государства, чем официальное трудоустройство в Европе  worklevelup выгоднее нелегального, то мы ответим коротко — всем. Конечно, можно поехать как турист в европейскую страну по безвизу, начать поиски работы на месте, перебиваясь случайными заработками. Но вот только дело в том, что законодательство европейских стран весьма строго относится к нелегальным рабочим. Если вас поймают, а скорее всего так и будет, поскольку граждане европейских стран более законопослушны, чем украинцы, то вас могут легко выдворить из страны и лишить возможности въезда в нее снова. Это основной риск, помимо которого есть масса других. Работая нелегально вы не можете воспользоваться другими выгодами официальной работы, такими как своевременное начисление заработной платы в оговоренном объеме. Работодатель может просто не заплатить вам за вашу работу, ведь документально вы у него не работаете. Если вы заболеете, травмируетесь, навряд ли вы сможете получить своевременную и качественную медицинскую помощь. Какой аспект мы бы не рассматривали, преимущество официального трудоустройства за рубежом очевидно — это в разы меньше шансов быть обманутыми, выдворенным из страны, а то и понести убытки (ведь вы потратите свои деньги на то, чтобы приехать, найти жилье, питаться и передвигаться по стране). Конечно, даже среди агентств бывают мошенники, поэтому мы хотим обратить ваше внимание на несколько важных пунктов, по которым вы легко сможете их распознать.

На что обратить внимание при поиске вакансий, чтобы не попасть на мошенников

Работа в Европе с гарантией без посредников  привлекает украинцев давно. Это хороший способ заработать деньги, получить опыт, а кому-то и первый шаг для переезда на постоянное место жительства в другую страну. Поэтому много людей ищет вакансии, частенько попадая на предложения мошенников и представителей недобросовестных агентств. Как среди множества предложений найти тех, кто действительно поможет? Как распознать мошенников? Рекомендуем обратить внимание на семь основных пунктов, которые помогут вам не потерпеть финансово и не попасть в зарубежное рабство. Не бойтесь задавать вопросы при контакте с теми, кто обещает вам хорошую работу и большие заработные платы. Наводить справки о фирме-посреднике, которая предлагает вам трудоустройство за границей можно по таким критериям.

Критерии:

Критерий

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Отсутствие лицензии

Чтобы проверить наличие лицензии у конкретной фирмы нужно зайти на сайт Министерства социальной политики. Кроме того, агентство должно иметь такие документы как свидетельство о государственной регистрации и договор с зарубежной компанией

Требуют предоплату за консультацию и другие услуги

Согласно законодательства Украины, кадровые агентства не имеют права брать предоплату с соискателя. В большинстве случаев оплата происходит после подписания договора между соискателем и работодателем. Если вам говорят оплатить 200 евро и предоставить хорошую работу в Чехии, то скорее всего вас обманывают

Говорят о том, что не нужна рабочая виза

Для официального трудоустройства за границей вам нужна рабочая виза. Если вы приехали по туристической визе и будете устраиваться на работу, то у вас будут проблемы

Не раскрывают детали трудоустройства

Вам обязаны предоставить максимум информации о той компании, которая принимает вас на работу, описать сферу ее деятельности и ваши прямые обязанности, график работы, размер заработной платы, наличие медицинской страховки и т.д.

Не задают вам вопросы о ваших способностях, опыте подобной работы, навыках

Мошенникам как правило все равно где вы работали раньше и сможете ли занять вакансию, ведь на самом деле они не собираются предоставить вам работу. Их цель — взять с вас предоплату

Не предоставляют договор

Если совсем нет договора, то это крайне подозрительно, однако даже если он есть — внимательно читайте что вы подписываете, особенно мелкий шрифт

Просят отдать им оригинал паспорта

Этого нельзя делать ни в коем случае. Честный работодатель, агентство, не попросят у вас оригинал, поскольку копии более чем достаточно для официального трудоустройства 

Будьте внимательны, осторожны, особенно если вы устраиваетесь на работу заграницу впервые. Уже с опытом работы, находясь в другой стране, присмотревшись и обустроившись, вы сможете спокойно поискать более высокооплачиваемое место работы. 

Как продлить разрешение на официальное трудоустройство

Часто тех, кто уже успешно нашел работу в Европе с гарантией без посредников, интересует, что будет дальше, когда закончится разрешение работать официально. Есть ли возможность остаться, продлить визу. Как это возможно осуществить — следует уточнять на месте, поскольку для каждой страны могут быть разные методы. Например, в Польше продлить рабочую визу двумя способами: 

  1. При наличии краткосрочной визы, если вы проработали три месяца, то работодатель может подать государственным органам прошение о том, чтобы вам продлили разрешение на работу. Вам придется покинуть территорию страны, оформить снова визу, но уже можно будет сделать это на более длительный срок, например на год. Рассмотрение прошения воеводством может занять до 2 месяцев, поэтому подавать его стоит заранее

  2. Во втором случае можно не покидать территорию страны, вы можете подать прошение на основании трудового контракта. 

Вместе с прошением необходимо подать пакет документов: 

  • Анкета со всеми своими данными;
  • Фото в количестве 4 штук;
  • Загранпаспорт;
  • Полис медицинского страхования (покрытие от 30тыс. евро);
  • Документ, который подтвердит у вас наличие регулярного дохода — заработной платы; 
  • Документальное подтверждение административного сбора.
 

Прошение можно подать за один день до даты окончания визы. После подачи в паспорте ставится штамп, который разрешает на время рассмотрения пребывать на территории страны.

Куда обращаться в случаях, если вы потерпели от мошенников

Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты получили официальное трудоустройство в Европе,  worklevelup всячески способствует этому, помогает с документами, жильем, другими важными вопросами. Как мы уже говорили, на вашем желании найти достойную работу в другой стране могут сыграть злоумышленники. Поэтому стоит быть очень внимательными, проверять все документы, просить как можно больше информации о работодателе, вакансии. Конечно, никто не застрахован от ошибок. Куда обращаться гражданам Украины, если все же не получилось уберечься от мошенников. Полезные контакты:
Название организации Вид помощи
Центр консультирования мигрантов Международной организации миграции
http://www.migrantinfo.org.ua
Телефон: (0 800) 505–501		 Центр предоставляет бесплатные консультации по документам, которые предлагает подписать работодатель или посредник, предоставляет информацию о том, какие права имеют люди, трудоустроенные за границей
Всеукраинский профсоюз работников-мигрантов в Украине и за её пределами
Сайт: http://migrant.org.ua
Телефон: (044) 236–98–36		 Если работник считает, что его трудовые права нарушаются, то можно смело обращаться за помощью к этому профсоюзу. Организация держит вас на учете на протяжении всего времени пребывания на работе за границей
Информационно консультационный проект по содействию людям, выезжающим за границу —
Universal Assistance
Телефон: (067) 720–51–03		 Предоставление юридических консультаций людям, которые уезжают работать за границу
Консульство Украины в стране пребывания По прибытию стоит отметиться в консульстве. Если ваши права будут нарушены, представители консульства будут обязаны вам помочь, защитить
Местная полиция Если вы стали жертвой обмана, первым делом стоит обратиться в полицию.Людям, которые работают официально, будет оказана всевозможная посильная помощь.
Будьте бдительны, обращайтесь по поводу трудоустройства только к надежным агентствам!

Выплата налогов, социальное и пенсионное обеспечение

Официальное трудоустройство предусматривает уплату налогов. Вопрос о том, как обстоит дело с уплатой налогов при работе за границей волнует всех наших соотечественников, которые работают в Польше, Германии, Чехии, других странах Европы. Законодательством Украины этот вопрос урегулирован таким образом. Каждый работающий за границей гражданин Украины платит налог в размере 15% от получаемого дохода. При наличии официального договора с работодателем, записи о занимаемой должности в трудовой книжке и при регулярной выплате пенсионных взносов после выхода на пенсию вам будет начисляться пенсия. Также это правило распространяется на тех, кто открыл за границей свое дело. 

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