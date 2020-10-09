Если вы спросите, почему нельзя просто поехать в другую страну и наняться нам на работу без разрешения от государства, чем официальное трудоустройство в Европе worklevelup выгоднее нелегального, то мы ответим коротко — всем. Конечно, можно поехать как турист в европейскую страну по безвизу, начать поиски работы на месте, перебиваясь случайными заработками. Но вот только дело в том, что законодательство европейских стран весьма строго относится к нелегальным рабочим. Если вас поймают, а скорее всего так и будет, поскольку граждане европейских стран более законопослушны, чем украинцы, то вас могут легко выдворить из страны и лишить возможности въезда в нее снова. Это основной риск, помимо которого есть масса других. Работая нелегально вы не можете воспользоваться другими выгодами официальной работы, такими как своевременное начисление заработной платы в оговоренном объеме. Работодатель может просто не заплатить вам за вашу работу, ведь документально вы у него не работаете. Если вы заболеете, травмируетесь, навряд ли вы сможете получить своевременную и качественную медицинскую помощь. Какой аспект мы бы не рассматривали, преимущество официального трудоустройства за рубежом очевидно — это в разы меньше шансов быть обманутыми, выдворенным из страны, а то и понести убытки (ведь вы потратите свои деньги на то, чтобы приехать, найти жилье, питаться и передвигаться по стране). Конечно, даже среди агентств бывают мошенники, поэтому мы хотим обратить ваше внимание на несколько важных пунктов, по которым вы легко сможете их распознать.